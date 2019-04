später lesen Maas bei Brexit-Aufschub zurückhaltend“ Teilen

Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich zurückhaltend zur Bitte der britischen Premierministerin Theresa May um einen weiteren Aufschub des Brexits geäußert. „Letztlich müssen wir abwarten, was die Meinungsbildung in London mit sich bringt“, sagte er in New York. dpa