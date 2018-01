später lesen Lukas Podolski wird Chef eines Döner-Imbisses in Köln Teilen

Fußballweltmeister Lukas Podolski wird nun auch Chef eines Döner-Imbisses in Köln. Am Samstag eröffnet der 32-Jährige in der Innenstadt das „Mangal Döner“, wie ein Sprecher des früheren Nationalspielers ankündigte. Poldi werde das Geschäft zusammen mit zwei weiteren Mitgesellschaftern führen. „Er wird das Projekt höchstpersönlich angehen und aktiv mitgestalten, so wie er sich auch bei seinem Eisladen im Detail mit vielen Fragen intensiv beschäftigt - bis zur Eisbecher-Gestaltung“, hieß es weiter. Im Juni 2017 startete der Ex-Nationalspieler seine Kölner Eisdiele. dpa