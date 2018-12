später lesen Luftballon legt Frankfurter S-Bahn lahm Teilen

Ein Luftballon an einer Oberleitung hat am Abend den S-Bahnverkehr im Frankfurter Zentrum durcheinandergebracht. Der Zwischenfall habe sich in der unterirdischen Station Konstablerwache zugetragen, berichtete die Bundespolizei. dpa