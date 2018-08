Das ergab die Ziehung in Monaco. Borussia Dortmund trifft in Gruppe A auf den AS Monaco, Atlético Madrid und den FC Brügge. Der FC Schalke 04 tritt gegen Lokomotive Moskau, den FC Porto und Galatasaray Istanbul an. 1899 Hoffenheim darf sich bei seinem Königsklassen-Debüt auf Manchester City freuen. Dazu bekamen die Kraichgauer noch Schachtjor Donezk und Olympique Lyon zugelost.