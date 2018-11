Ein EU-Diplomat warnte jedoch, die Verhandlungen seien noch nicht abgeschlossen. Für Mittwoch sei eine Sondersitzung der Botschafter der 27 verbleibenden EU-Länder angesetzt worden, hieß es in Brüssel. Der „Sun“ zufolge lud Premierministerin Theresa May ihre Minister am Abend zu Einzelgesprächen in den Regierungssitz ein.