später lesen Lollapalooza-Festival startet - mit Casper und David Guetta Teilen

Twittern







In Berlin beginnt das vierte Lollapalooza Festival in Deutschland. Am ersten Festivaltag erwarten tausende Festivalbesucher im Berliner Olympiapark und im Olympiastadion unter anderen die Auftritte von David Guetta, K.I.Z., Casper und The National. dpa