Joachim Löw hat das Kapitel Mesut Özil in der Fußball-Nationalmannschaft für sich abgeschlossen. „Wenn ein Spieler so seinen Rücktritt erklärt, holt man ihn nicht acht Wochen später zurück“, sagte der Bundestrainer vor dem Länderspiel gegen Frankreich in München. dpa