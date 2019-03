später lesen Löw hofft gegen Holland auf erfolgreichen EM-Quali-Start Teilen

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit dem schweren Auswärtsspiel in den Niederlanden (20.45 Uhr/RTL) in die Qualifikation für die EM 2020. Für die Partie in der Johan-Cruyff-Arena in Amsterdam hat sich Bundestrainer Joachim Löw auf Kapitän Manuel Neuer im Tor festgelegt. dpa