Die Wahlen in Ostdeutschland, Bremen und Europa machen 2019 nach Ansicht von Linksfraktionschef Dietmar Bartsch zum „Schlüsseljahr“ für die Linke. Die Ausgangsposition sei in allen Bundesländern gut, sagte er beim Parteitag in Bonn. dpa