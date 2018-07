später lesen Lindner kritisiert Verrohung der politischen Kultur Teilen

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat „Inhabern höchster Staatsämter“ in Deutschland „Pegida-Vokabular“ vorgeworfen. „Wir laufen Gefahr, in einer verprollten, vertrumpten Demokratie zu leben“, sagte Lindner der „Bild am Sonntag“. dpa