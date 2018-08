später lesen Lindner: Drei Prozent der Wirtschaftsleistung in Sicherheit stecken Teilen

Deutschland sollte drei Prozent seiner Wirtschaftsleistung in Sicherheit investieren. Das sagte FDP-Chef Christian Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das Geld solle „in Diplomatie, in die Entwicklungszusammenarbeit etwa mit Afrika und eben in Verteidigung“ fließen. dpa