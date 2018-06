später lesen Lifeline: Noch keine Bestätigung für Einfahrt nach Malta Teilen

Die Hilfsorganisation Mission Lifeline hat bisher noch keine eigene Bestätigung, dass ihr Rettungsschiff mit Migranten an Bord in Malta anlegen darf. „Wir sind mehr als glücklich, dass am Horizont eine Lösung für diese schändliche Scharade auftaucht“, sagte der Sprecher und Mitgründer der Dresdner NGO, Axel Steier. dpa