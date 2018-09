später lesen Liebeskomödie „Crazy Rich Asians“ beherrscht US-Kinos Teilen

Das dritte Wochenende in Folge hat die Liebeskomödie „Crazy Rich Asians“ die Kinos in den USA und in Kanada beherrscht. Es ist der erste Hollywoodfilm seit einem Vierteljahrhundert, für den nur Schauspieler mit asiatischem Hintergrund engagiert wurden. dpa