später lesen Lichterspektakel und Feuerwerk - Paris begrüßt 2019 Teilen

Twittern







Mit Feuerwerk und einer spektakulären Lichtershow am Triumphbogen haben Tausende in Paris das neue Jahr begrüßt. Pünktlich um Mitternacht stieg am Ende der Prachtstraße Champs-Élysées ein Pyrotechnik-Spektakel in den Himmel. dpa