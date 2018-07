später lesen Libyen-Einsatz der EU geht weiter - Deutsches Schiff verlässt Hafen Teilen

Der in der Flüchtlingskrise gestartete EU-Marineeinsatz vor der libyschen Küste wird vorerst fortgesetzt. Wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilte, stach das deutsche Bundeswehrschiff „Mosel“ nach einem entsprechenden EU-Einsatzbefehl wieder in See. dpa