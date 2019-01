später lesen Letzter Test vor Heim-WM: Handballer spielen in Kiel Teilen

Twittern







Vier Tage vor dem Start in die Heim-Weltmeisterschaft steht für die deutschen Handballer heute die Generalprobe an. Im abschließenden WM-Testspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop in Kiel auf Argentinien. dpa