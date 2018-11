später lesen Leonardo DiCaprio und Brad Pitt rufen zum Wählen auf Teilen

Twittern







Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, die derzeit für den Quentin-Tarantino-Film „Once Upon A Time in Hollywood“ vor der Kamera stehen, rufen jetzt gemeinsam zum Wählen auf. In einer Videobotschaft wenden sich die Hollywood-Stars an die US-Bürger, am 6. November zur Wahlurne zu gehen. dpa