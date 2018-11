später lesen Leichtflugzeuge stoßen bei Erkelenz zusammen - ein Toter Teilen

Twittern







Beim Zusammenstoß zweier Ultraleichtflugzeuge bei Erkelenz in Nordrhein-Westfalen ist einer der Piloten ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierten die beiden Maschinen am Nachmittag in der Nähe des Flugplatzes. dpa