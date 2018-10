später lesen Leicester-Fans legen nach Helikopter-Absturz Blumen nieder Teilen

Am Tag nach dem Absturz eines Hubschraubers am Stadion von Leicester City haben Fans Blumen niedergelegt. Auch Mesut Özil vom FC Arsenal nahm Anteil. „Betet für jeden, der in den Helikopter-Vorfall von Leicester involviert ist“, twitterte er. dpa