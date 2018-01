später lesen Laschet: Sondierer am ersten Tag gut vorangekommen Teilen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet hat ein optimistisches Fazit des ersten Sondierungstages von CDU, CSU und SPD gezogen. Man sei sowohl in der großen Runde als auch in den Arbeitgruppen gut vorankommen, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende bei seinem Eintreffen zur Fortsetzung der Verhandlungen in der CDU-Zentrale in Berlin. „Jeder weiß, dass wir in dieser Woche ein gutes Ergebnis zustande bringen müssen. Deshalb wird sehr konzentriert gearbeitet.“ Die SPD-Vertreter hätten erklärt, sie wollten ernsthaft mit der Union über die anstehenden Themen sprechen. dpa