später lesen EU-Afrika-Forum in Wien Kurz fordert mehr Investitionen FOTO: Hans Punz FOTO: Hans Punz Teilen

Twittern







Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat mehr europäische Investitionen in Afrika gefordert. „Wir dürfen den afrikanischen Kontinent nicht den Chinesen überlassen“, sagte Kurz beim EU-Afrika-Forum in Wien, an dem afrikanische und europäische Spitzenpolitiker sowie Unternehmer teilnehmen. dpa