Kurdische Gemeinde für Sanktionen gegen die Türkei

Die Kurdische Gemeinde in Deutschland hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, aus Protest gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien Sanktionen gegen die Türkei zu verhängen. „Die Türkei hat einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg begonnen“, sagte der stellvertretende Bundesvorsitzende Mehmet Tanriverdi der „Heilbronner Stimme“. „Die kurdischen Kämpfer haben die Terrormiliz IS in Syrien zurückgedrängt, und als Dank werden sie nun wieder von den USA und Russland alleingelassen.“ Die Reaktion des Westens bezeichnete Tanriverdi als halbherzig. dpa