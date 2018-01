später lesen Kurden-Demo in Köln: Polizei sieht „Konfliktpotenzial“ Teilen

Twittern







Bei einer Kurden-Demonstration in Köln erwartet die Polizei heute rund 20 000 Protestler, darunter Hunderte gewaltbereite Teilnehmer. Man gehe von einem „erheblichen Konfliktpotenzial“ aus. Die Demonstranten wenden sich gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Mehr als 2000 Polizisten werden eingesetzt, darunter Verstärkung aus Hessen und Niedersachsen. Der Demo-Zug soll auch durch Teile der Innenstadt führen, in denen viele „nationalistisch geprägte Türken“ leben. Schon kleinste Provokationen könnten zu Ausschreitungen führen, warnte die Polizei. dpa