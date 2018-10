später lesen Kundgebung gegen Rassismus in Berlin - Zehntausende erwartet Teilen

In Berlin haben tausende Menschen gegen Rassismus und Ausgrenzung protestiert. An die Auftaktkundgebung schloss sich eine Demonstration an. Für den Ausklang waren Auftritte prominenter Musiker wie Herbert Grönemeyer geplant. dpa