später lesen Küstenwache bestätigt Suche nach Daniel Küblböck Teilen

Twittern







Die kanadische Küstenwache sucht mit einem Überwachungsflugzeug und einem Helikopter in der kalten Labrador See nach dem vermissten deutschen Sänger Daniel Küblböck. Zwei Aida-Kreuzfahrtschiffe beteiligen sich an der Suche. dpa