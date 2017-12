später lesen Künftiger KMK-Chef fordert mehr Demokratieunterricht Teilen

Jugendliche sollten nach Meinung des künftigen Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter, in der Schule mehr über das demokratische System lernen. „Das muss sich wie ein roter Faden durch die Fächer ziehen“, sagte der Thüringer Bildungsminister der in Erfurt. Andernfalls befürchtet der Linkspartei-Politiker, dass sich das politische Gefüge weiter in Richtung AfD verschiebt. Holter übernimmt im Januar turnusgemäß den Vorsitz der Ministerkonferenz. Demokratiebildung soll ein Schwerpunkt seiner Amtszeit werden. dpa