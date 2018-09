später lesen Küblböcks Schauspielschule weist Mobbing-Vorwurf zurück Teilen

Im Fall des vermissten früheren TV-Stars Daniel Küblböck weist die von ihm besuchte Schauspielschule Mobbing-Vorwürfe zurück. „Die Behauptung über Mobbing an unserer Schule weisen wir strikt zurück“, hieß es in einer Erklärung der Schule in Berlin. dpa