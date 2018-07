später lesen Kroatien feiert WM-Viertelfinalsieg wie „in Trance“ Teilen

Nach dem dramatischen Viertelfinalsieg über Gastgeber Russland bei der Fußball-WM hat der Jubel in Kroatien kaum Grenzen gekannt: In vielen Städten des Landes kamen die Fans am späten Abend zu spontanen Feiern auf den Straßen zusammen. dpa