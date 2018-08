später lesen Kritik an Sachsens Polizei - Minister will aufklären Teilen

Sachsen will das umstrittene Vorgehen von Polizisten gegen Journalisten am Rande einer Pegida-Kundgebung rasch aufklären. Das sicherte Innenminister Roland Wöller dem Innenausschuss des Landtags in Dresden zu. dpa