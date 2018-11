später lesen Kremlkritiker Nawalny darf aus Russland ausreisen Teilen

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny kann nach eigenen Angaben nun doch aus Russland ausreisen. Der Blogger veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich an einer Passkontrollstelle an einem Flughafen in Moskau. dpa