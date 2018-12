später lesen Krawalle bei „Gelbwesten“-Demos in Frankreich und Belgien Teilen

Bei Demonstrationen der „Gelbwesten“ ist es in Paris erneut zu Ausschreitungen und Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. In Paris war ein massives Aufgebot an Sicherheitskräften im Einsatz, um erneute gewalttätige Krawalle zu verhindern. dpa