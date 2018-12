später lesen Kramp-Karrenbauer: Keine inhaltliche Spaltung der CDU Teilen

Die neue CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sieht in ihrer Partei keine Spaltung in Sachfragen. Es gebe bei vielen Themen keine großen inhaltlichen Unterschiede zwischen Friedrich Merz, Jens Spahn und ihr, betonte Kramp-Karrenbauer in der ARD-Sendung „Anne Will“. dpa