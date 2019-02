später lesen Kramp-Karrenbauer für Frauenquote in der Politik Teilen

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich erneut für eine Frauenquote in der Politik ausgesprochen. „Es braucht auf alle Fälle eine Frauenquote in der CDU, die wirkt“, sagte sie der „Bild am Sonntag“. dpa