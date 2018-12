später lesen Kramp-Karrenbauer: Auch Merz und Spahn in der Verantwortung Teilen

Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nimmt ihre unterlegenen Konkurrenten in die Pflicht, sich zu engagieren und die eigenen Anhänger in der CDU zu halten. Das sei jetzt eine Verantwortung, die nicht nur die Vorsitzende, sondern auch Jens Spahn und auch Friedrich Merz hätten, sagte sie in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“. dpa