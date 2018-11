später lesen Kramp-Karrenbauer äußert sich zur Vorsitzenden-Kandidatur Teilen

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will sich an diesem Mittwoch erstmals öffentlich zu ihrer Kandidatur für die Nachfolge von Parteichefin Angela Merkel äußern. Sie werde in der Vertretung des Saarlandes in Berlin Stellung nehmen, kündigte die frühere saarländische Ministerpräsidentin bei Twitter an. dpa