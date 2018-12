später lesen Kränze für die Opfer - Gedenken an Weihnachtsmarkt-Anschlag Teilen

Zwei Jahre nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ist in Berlin mit einem stillen Gedenken der Opfer und Hinterbliebenen gedacht worden. An der Gedächtniskirche versammelten sich rund 100 Menschen. dpa