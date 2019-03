später lesen Kostümierter Mann in Köln von Straßenbahn erfasst und getötet Teilen

Ein kostümierter Mann ist von einer Straßenbahn in Köln überrollt worden und an seinen Verletzungen gestorben. Der 35-Jährige habe in der Nacht auf den Gleisen gelegen, als sich eine Straßenbahn näherte, teilte die Polizei mit. dpa