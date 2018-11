später lesen Konzern-Chef: Weg zur besseren Bahn wird länger dauern Teilen

Bahn-Chef Richard Lutz sieht angesichts der vielen Probleme bei Technik und Pünktlichkeit den Staatskonzern auf einer längeren Fahrt aus der Krise. „Zur Wahrheit gehört: Dieser Weg wird länger dauern als gedacht“, schreibt Lutz in einem Brief an Führungskräfte der Deutschen Bahn. dpa