Pünktlich um 10.00 Uhr hat sich in Köln der größte deutsche Karnevalszug in Bewegung gesetzt. Die Jecken mussten am Wochenende bangen, ob der Rosenmontagszug wegen Sturms überhaupt losfahren kann - doch dann brach kurz vor dem Start sogar die Sonne durch. dpa