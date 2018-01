später lesen Köln erwartet Hochwasser-Höchststand für Montagnachmittag Teilen

Das Hochwasser am Rhein in Köln wird nach Einschätzung von Experten am Montagnachmittag seinen Höchststand erreichen. „Wir werden so bis 14 Uhr um die 8,80 Meter haben. Dann wird es etwas stagnieren und im Laufe der nächsten Tage wieder sinken“, sagte Rafael Vedder, Leiter der Hochwasserschutzzentrale. Die aktuellen Niederschläge im Einzugsgebiet seien gering, für Dienstag und Mittwoch erwarte man bislang gar keine. Die Wasserstände des Rheins sind seit Tagen gestiegen, der Fluss hat ufernahe Straßen, Landungsstege und Wiesen überflutet. dpa