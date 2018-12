später lesen Koalitionsvertrag von CDU und Grünen in Hessen unterzeichnet Teilen

Die geplante Fortsetzung der schwarz-grünen Regierungskoalition in Hessen ist unter Dach und Fach. Die beiden Verhandlungsdelegationen von CDU und Grünen unterzeichneten am Sonntag im Landtag in Wiesbaden den neuen Koalitionsvertrag. dpa