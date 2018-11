später lesen Knapp 80 000 zeichnen Petition gegen UN-Migrationspakt Teilen

Rund 80 000 Menschen haben sich in Deutschland an einer Petition gegen den UN-Migrationspakt beteiligt. Am Nachmittag gab die Website des Petitionsausschusses des Bundestages die Zahl der Mitzeichner mit 79 762 an. dpa