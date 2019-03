später lesen Klöckner wünscht sich Bundespräsidentin für Deutschland Teilen

Aus Sicht der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner ist es an der Zeit, dass Deutschland ein weibliches Staatsoberhaupt bekommt. Zum Internationalen Frauentag sagte sie „Focus online“: „Dass es in all den Jahren noch keine Frau als Bundespräsidentin in Deutschland gegeben hat, finde ich befremdlich. dpa