Der Kiewer Bürgermeister und frühere Box-Weltmeister Vitali Klitschko sieht die heutige Präsidentenwahl in der Ukraine im Unterschied zu Russland als demokratisch an. Am Wahltag wisse niemand in der Ex-Sowjetrepublik, wer das Land künftig führen werde, sagte Klitschko der dpa in Kiew. dpa