Die derzeitige Hitzewelle ist nach Auffassung des Wissenschaftlers Mojib Latif „außergewöhnlich, weil sie schon so lange anhält“. Es bestätige sich „mehr und mehr, was wir Klimaforscher lange vorausgesagt haben“, und zwar mit Blick auf den Klimawandel in Deutschland, sagte der Meteorologe und Professor amKieler Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung der „Passauer Neuen Presse“. dpa