In der Nähe eines Flugplatzes im südhessischen Egelsbach ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die viersitzige Maschine fiel in ein Spargelfeld. Wie viele Menschen an Bord waren und woher die Maschine kam, ist noch unklar. dpa