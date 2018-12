später lesen Kleinflugzeug in Katalonien stürzt auf Tankstelle: Zwei Tote Teilen

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf das Dach einer Tankstelle in Spanien sind die beiden Insassen der Maschine ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Rettungskräfte in der Nähe des Flughafens von Sabadell in Katalonien. dpa