Im November sollen mehr als 30 Kleider von Aretha Franklin versteigert werden. Die „Queen of Soul“ war am 16. August im Alter von 76 Jahren gestorben. Die Auktion sei für den 10. November in New York geplant, teilte das Auktionshaus Julien’s Auctions mit. dpa