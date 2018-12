Das Motto lautet in diesem Jahr „Hunger nach Gerechtigkeit“. Die Organisation kämpft gegen Hunger und Mangelernährung. Mit einem Gottesdienst in Wiesbaden startet Adveniat in seine diesjährige Weihnachtsaktion unter dem Motto „Chancen geben - Jugend will Verantwortung“. Das katholische Hilfswerk unterstützt dabei junge Menschen in Lateinamerika.