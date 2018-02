später lesen Kim Jong Un schickt Schwester zu Olympia nach Südkorea Teilen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un will seine jüngere Schwester Kim Yo Jong anlässlich der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang nach Südkorea schicken. Nordkorea habe Südkorea informiert, dass Kim Yo Jong als Mitglied einer hohen Delegation anreisen werde, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul mit. Kim ist erste Vizedirektorin der Propagandaabteilung der Arbeiterpartei. Es wäre das erste Mal, das ein Mitglied der Herrscherfamilie nach Südkorea käme. Nordkorea hatte angekündigt, eine hohe Delegation zu schicken. dpa